Появился трейлер нового сезона "Черного зеркала"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В среду стриминговый сервис Netflix презентовал трейлер пятого сезона телесериала "Черное зеркало", передаёт УНН.
"Три новых истории о будущем, которые мы должны были предвидеть. Черное зеркало возвращается 5 июня", - говорится в сообщении под видео.
Так, новый сезон будет состоять из трех серий-антологий и снова расскажет своё видение недалекого будущего.
В трейлере "засветились" актеры Эндрю Скотт, сыгравший профессора Мориарти в популярном телесериале "Шерлок", и Энтони Макки из "Мстителей", а также певица Майли Сайрус.
Как сообщал УНН, Netflix создал приложение Coach, что является аналогом приложения с одной из серий сериала "Черное зеркало", с помощью которого можно проверить длину отношений.