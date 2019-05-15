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З'явився трейлер нового сезону "Чорного дзеркала"

З'явився трейлер нового сезону "Чорного дзеркала"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. У середу стрімінговий сервіс Netflix презентував трейлер п'ятого сезону телесеріалу "Чорне дзеркало", передає УНН.

"Три нових історії про майбутнє, які ми повинні були передбачити. Чорне дзеркало повертається 5 червня", - йдеться в повідомленні під відео.

Так, у новому сезоні буде три серії-антології, у яких знову розповідатиметься про бачення недалекого майбутнього.

У трейлері "засвітилися" актори Ендрю Скотт, який зіграв професора Моріарті в популярному телесеріалі "Шерлок", і Ентоні Маккі з "Месників", а також співачка Майлі Сайрус.

Як повідомляв УНН, Netflix створив додаток Coach, що є аналогом програми з однієї з серій серіалу "Чорне дзеркало", за допомогою якого можна перевірити довжину відносин.

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