З'явився трейлер нового сезону "Чорного дзеркала"

"Три нових історії про майбутнє, які ми повинні були передбачити. Чорне дзеркало повертається 5 червня", - йдеться в повідомленні під відео.

Так, у новому сезоні буде три серії-антології, у яких знову розповідатиметься про бачення недалекого майбутнього.

У трейлері "засвітилися" актори Ендрю Скотт, який зіграв професора Моріарті в популярному телесеріалі "Шерлок", і Ентоні Маккі з "Месників", а також співачка Майлі Сайрус.

Як повідомляв УНН, Netflix створив додаток Coach, що є аналогом програми з однієї з серій серіалу "Чорне дзеркало", за допомогою якого можна перевірити довжину відносин.