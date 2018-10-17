Появилось видео с места взрыва в колледже в оккупированной Керчи
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. В сети появилось видео с места взрыва в политехническом колледже в Керчи в оккупированном Крыму, передает УНН.
На видео, опубликованном Kerch.FM, видно людей, которые собрались возле места ЧП, автомобили "скорой", пожарной и другие экстренные службы, правоохранительные органы.
Напомним, 17 октября в Керчи в оккупированном Крыму сообщили о взрыве в политехническом колледже.
В России заявили, что в результате взрыва в политехническом колледже в Керчи в оккупированном Крыму есть погибшие, после взрыва в приемное отделение больницы поступили 18 человек. По предварительной информации, взорвался газовый баллон.