Появилось видео с места взрыва в колледже в оккупированной Керчи

На видео, опубликованном Kerch.FM, видно людей, которые собрались возле места ЧП, автомобили "скорой", пожарной и другие экстренные службы, правоохранительные органы.

Напомним, 17 октября в Керчи в оккупированном Крыму сообщили о взрыве в политехническом колледже.

В России заявили, что в результате взрыва в политехническом колледже в Керчи в оккупированном Крыму есть погибшие, после взрыва в приемное отделение больницы поступили 18 человек. По предварительной информации, взорвался газовый баллон.