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З'явилося відео з місця вибуху в коледжі в окупованій Керчі

З'явилося відео з місця вибуху в коледжі в окупованій Керчі

Київ • УНН

 • 11427 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У мережі з'явилося відео з місця вибуху у політехнічному коледжі у Керчі в окупованому Криму, передає УНН.

На відео, оприлюдненому Kerch.FM, видно людей, які зібралися поблизу місця НС, автомобілі "швидкої", пожежну та інші екстренні служби, правоохоронців. 

Нагадаємо, 17 жовтня у Керчі в окупованому Криму повідомили про вибух у політехнічному коледжі.

У Росії заявили, що у результаті вибуху у політехнічному коледжі у Керчі в окупованому Криму є загиблі, після вибуху у приймальне відділення лікарні поступили 18 осіб. За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон.

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