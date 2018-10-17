З'явилося відео з місця вибуху в коледжі в окупованій Керчі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У мережі з'явилося відео з місця вибуху у політехнічному коледжі у Керчі в окупованому Криму, передає УНН.
На відео, оприлюдненому Kerch.FM, видно людей, які зібралися поблизу місця НС, автомобілі "швидкої", пожежну та інші екстренні служби, правоохоронців.
Нагадаємо, 17 жовтня у Керчі в окупованому Криму повідомили про вибух у політехнічному коледжі.
У Росії заявили, що у результаті вибуху у політехнічному коледжі у Керчі в окупованому Криму є загиблі, після вибуху у приймальне відділення лікарні поступили 18 осіб. За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон.