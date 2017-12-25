Появилось видео того, как автобус в Москве влетел в подземный переход
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Автобус в Москве влетел в подземный переход, в сети появилось видео происшествия, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
В частности, на видео видно момент наезда автобуса на людей в пешеходном переходе на станции метро Славянский бульвар в Москве.
Водителя задержали и увезли в отдел полиции.
Как сообщили изданию источники в экстренных службы Москвы, предварительно рассматриваются две версии: автобус могли "подрезать", или у него отказали тормоза.
Напомним, в столице России Москве автобус въехал в подземный переход, 15 человек пострадали еще четыре погибли.
Версия теракта в качестве причины ДТП в Москве не рассматривается https://t.co/Bnh1CP7NVC pic.twitter.com/7D2tkSdkeL- РИА Новости (@rianru) 25 декабря 2017