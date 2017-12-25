З'явилося відео того, як автобус в Москві влетів у підземний перехід
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Автобус в Москві влетів в підземний перехід, в мережі з'явилося відео події, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
Зокрема, на відео видно момент наїзду автобуса на людей в пішохідному переході на станції метро Слов'янський бульвар в Москві.
Водія затримали і повезли до відділу поліції.
Як повідомили виданню джерела в екстрених служби Москви, попередньо розглядаються дві версії: автобус могли "підрізати", або у нього відмовили гальма.
Нагадаємо, у столиці Росії Москві автобус в'їхав в підземний перехід, 15 осіб постраждали ще чотири загинули.
Версия теракта в качестве причины ДТП в Москве не рассматриваетсяhttps://t.co/Bnh1CP7NVC pic.twitter.com/7D2tkSdkeL— РИА Новости (@rianru) 25 грудня 2017 р.