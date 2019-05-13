Появилось видео массовой стычки между фанатами местного "Зенита" и ЦСКА в Петербурге
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Местное издание “Фонтанка” опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов “Зенит” и ЦСКА в Санкт-Петербурге, передает УНН.
По данным издания, в ней участвовали от 50 до 120 человек. Отмечается, что драка произошла на улице Савушкина. Кадры отправила “Фонтанке” очевидец произошедшего.
Накануне в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в Приморском районе города произошла драка между семью мужчинами. В ведомстве добавили, что сотрудники полиции пресекли потасовку и задержали четверых человек. На них составили протоколы о мелком хулиганстве. Троих участников драки госпитализировали.
ТАСС и “Фонтанка” отмечали, что потасовка произошла между фанатами ЦСКА и “Зенита”. Агентство со ссылкой на источник также сообщало о более ста участниках драки. Матч между командами, который прошел на стадионе “Газпром Арена”, завершился победой “Зенита” со счетом 3:1.
Как сообщал УНН, в феврале на Крещатике произошла массовая драка украинских и немецких ультрас.