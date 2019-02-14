На Хрещатику сталася масова бійка українських та німецьких ультрас

Згідно з інформацією з Instagram одного з ультрас-угруповань, німців було близько 70 осіб, а киян 35-40. “Все це відбулося в самому серці столиці України на вулиці Хрещатик”, — було вказано у повідомленні одного з видань.

Вболівальники “Айнтрахта”, швидше за все, були в Києві проїздом і тепер відправляться до Харкова, де їх команда зіграє перший матч в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря. З соцмереж відомо, що в бійці брали участь угруповання ультрас “Динамо” під назвами “Capitals”, FBF і “North Company”. Ультрас “Айнтрахта” — “Brigade Nassau & Kо”.