На Крещатике произошла массовая драка украинских и немецких ультрас
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В центре столицы, у входа на станцию киевского метрополитена “Крещатик” произошла массовая стычка между ультрас “Динамо” Киев и немецкого “Айнтрахта” из Франкфурта, передает УНН со ссылкой на публикации спортивных СМИ и Facebook-страницу ультрас-сообщества.
Согласно информации из Instagram одной из ультрас-группировок, немцев было около 70 человек, а киевлян 35-40. “Все это произошло в самом сердце столицы Украины на улице Крещатик”, — было указано в сообщении одного из изданий.
Болельщики “Айнтрахта”, скорее всего, были в Киеве проездом и теперь отправятся в Харьков, где их команда сыграет первый матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера. С соцсетей известно, что в драке участвовали группировки ультрас “Динамо” под названиями “Capitals”, FBF и “North Company”. Ультрас “Айнтрахта” — “Brigade Nassau & Kо”.