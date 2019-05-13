З'явилося відео масової сутички між фанами місцевого "Зеніту" та московського ЦСКА у Петербурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Місцеве видання “Фонтанка” опублікувала відео бійки між фанатами футбольних клубів “Зеніт” і ЦСКА в Санкт-Петербурзі, передає УНН.
За даними видання, в ній брали участь від 50 до 120 осіб. Відзначається, що бійка сталася на вулиці Савушкіна. Кадри відправила “Фонтанці” очевидець події.
Напередодні в ГУ МВС по Петербургу і Ленобласті повідомили, що в Приморському районі міста сталася бійка між сімома чоловіками. У відомстві додали, що співробітники поліції припинили бійку і затримали чотирьох осіб. На них склали протоколи про дрібне хуліганство. Трьох учасників бійки госпіталізували.
ТАСС і “Фонтанка” відзначали, що бійка сталася між фанатами ЦСКА і “Зеніту”. Агентство з посиланням на джерело також повідомляло про понад сто учасників бійки. Матч між командами, який пройшов на стадіоні “Газпром Арена”, завершився перемогою “Зеніту” з рахунком 3:1.
Як повідомляв УНН, у лютому на Хрещатику сталася масова бійка українських та німецьких ультрас.