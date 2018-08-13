Появилось видео с места взрыва в Идлибе, где погибли 12 детей

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, десятки людей все еще остаются под завалами. Спасатели считают, что число жертв будет расти.

Причины взрыва пока не установлены. Сообщается, что в доме, где произошел взрыв, находился склад с боеприпасами, принадлежавший нелегальным торговцам оружием.

Напомним, взрыв произошел утром 12 августа во районе Сермада сирийской провинции Идлиб. Ранее УНН сообщал о 32 жертвах трагедии.