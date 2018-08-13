З’явилось відео з місця вибуху в Ідлібі, де загинули 12 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Щонайменше 39 людей, зокрема 12 дітей, загинули внаслідок вибуху, що стався в провінції Ідліб на північному заході Сирії. На оприлюдненому BBC відео з місця подій видно, як рятувальники дістають з уламків будівлі постраждалу дитину, передає УНН.
За даними сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, десятки людей все ще залишаються під завалами. Рятувальники вважають, що число жертв буде зростати.
Причини вибуху наразі не встановлені. Повідомляється, що в будинку, де стався вибух, знаходився склад з боєприпасами, що належав нелегальним торговцям зброєю.
Нагадаємо, вибух стався вранці 12 серпня у районі Сермада сирійської провінції Ідліб. Раніше УНН повідомляв про 32 жертви трагедії.