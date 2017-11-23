Появилось видео обвала в Ивано-Франковске, в результате которого погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Госслужба по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины обнародовала видео с места обвала новостройки в Ивано-Франковске, передает УНН.
По словам мэра города Руслана Марцинкива, сейчас на месте развернут стационарный пункт обогрева.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа и работники прокуратуры.
Напомним, вчера вечером на строительстве христианской школы в Ивано-Франковске произошло разрушение бетонного перекрытия. В результате инцидента погиб человек, еще четверо госпитализированы.
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