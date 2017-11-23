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З'явилось відео обвалу в Івано-Франківську, внаслідок якого загинула людина

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Держслужба з питань надзвичайних ситуацій України оприлюднила відео з місця обвалу новобудови в Івано-Франківську, передає УНН.

За словами мера міста Руслана Марцінківа, на місці розгорнуто стаціонарний пункт обігріву.

Причини та обставини випадку встановлюються, на місці працює слідчо-оперативна група та працівники прокуратури.

Нагадаємо, вчора ввечері на будівництві Християнської школи в Івано-Франківську сталося руйнування бетонного перекриття. Внаслідок інциденту загинула людина, ще четверо осіб госпіталізовано.

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