З'явилось відео обвалу в Івано-Франківську, внаслідок якого загинула людина

За словами мера міста Руслана Марцінківа, на місці розгорнуто стаціонарний пункт обігріву.

Причини та обставини випадку встановлюються, на місці працює слідчо-оперативна група та працівники прокуратури.

Нагадаємо, вчора ввечері на будівництві Християнської школи в Івано-Франківську сталося руйнування бетонного перекриття. Внаслідок інциденту загинула людина, ще четверо осіб госпіталізовано.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На будівництві в центрі Києва стався обвал