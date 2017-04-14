Стали извесны причины смерти экс-милиционера в Ровно

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 30106 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101790 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117228 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176095 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128906 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124184 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116822 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106441 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107487 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103899 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Стали извесны причины смерти экс-милиционера в Ровно

Стали извесны причины смерти экс-милиционера в Ровно

Киев  •  УНН

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РОВНО-КИЕВ. 14 апреля. УНН. У ровенского екс-милиционера, в которого стрелял сын-прокурор, отказали органы. Последние сутки Вячеслав Чайка, получивший два огнестрельных ранения, находился на аппарате искусственного поддержания жизненных функций. Сегодня утром у пострадавшего отказали органы, рассказала корреспонденту УНН врач-анестезиолог Ровенской областной клинической больницы Янина Лосик.

По ее словам, при жизни бывший руководитель милиции Ровенской области боролся 2 недели.

“Органы не справлялись со своей задачей. Будет адекватно поддерживался артериальное давление, адекватно не работали почки. Самостоятельно дышать он не мог ”, - рассказала медик.

Сегодня утром Вячеслав Чайка умер. 1 апреля в собственном доме его ранил сын Игорь Чайка — работник прокуратуры Тернопольской области. Следователи также подозревают, что именно И.Чайка убил и жену отца Виту Шаблий. Подозреваемого арестовали. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее, 14 апреля, сообщал УНН о смерти Ровенского экс-милиционера.

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