Стали извесны причины смерти экс-милиционера в Ровно

По ее словам, при жизни бывший руководитель милиции Ровенской области боролся 2 недели.

“Органы не справлялись со своей задачей. Будет адекватно поддерживался артериальное давление, адекватно не работали почки. Самостоятельно дышать он не мог ”, - рассказала медик.

Сегодня утром Вячеслав Чайка умер. 1 апреля в собственном доме его ранил сын Игорь Чайка — работник прокуратуры Тернопольской области. Следователи также подозревают, что именно И.Чайка убил и жену отца Виту Шаблий. Подозреваемого арестовали. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее, 14 апреля, сообщал УНН о смерти Ровенского экс-милиционера.