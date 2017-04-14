Стали извесны причины смерти экс-милиционера в Ровно
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 14 апреля. УНН. У ровенского екс-милиционера, в которого стрелял сын-прокурор, отказали органы. Последние сутки Вячеслав Чайка, получивший два огнестрельных ранения, находился на аппарате искусственного поддержания жизненных функций. Сегодня утром у пострадавшего отказали органы, рассказала корреспонденту УНН врач-анестезиолог Ровенской областной клинической больницы Янина Лосик.
По ее словам, при жизни бывший руководитель милиции Ровенской области боролся 2 недели.
“Органы не справлялись со своей задачей. Будет адекватно поддерживался артериальное давление, адекватно не работали почки. Самостоятельно дышать он не мог ”, - рассказала медик.
Сегодня утром Вячеслав Чайка умер. 1 апреля в собственном доме его ранил сын Игорь Чайка — работник прокуратуры Тернопольской области. Следователи также подозревают, что именно И.Чайка убил и жену отца Виту Шаблий. Подозреваемого арестовали. Ему грозит пожизненное заключение.
Ранее, 14 апреля, сообщал УНН о смерти Ровенского экс-милиционера.