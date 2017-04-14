Стали відомі причини смерті екс-міліціонера у Рівному
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 14 квітня. УНН. У рівненського міліціонера, в якого стріляв син-прокурор, відмовили органи. Останню добу В’ячеслав Чайка, який отримав два вогнепальні поранення, перебував на апараті штучного підтримання життєвих функцій. Сьогодні зранку в потерпілого відмовили органи, розповіла кореспонденту УНН лікар-анестезіолог Рівненської обласної клінічної лікарні Яніна Лосік.
За її словами, за життя колишній керівник міліції Рівненської області боровся 2 тижні.
“Органи не справлялися зі своєю задачею. Адекватно не підтримувався артеріальний тиск, адекватно не працювали нирки. Самостійно дихати він не міг”, — пояснила медик.
Сьогодні рано В’ячеслав Чайка помер. Його 1 квітня у власному будинку поранив його син Ігор Чайка — працівник прокуратури Тернопільської області. Слідчі також підозрюють, що саме І.Чайка вбив і дружину батька Віту Шаблій. Підозрюваного заарештували. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Раніше, 14 квітня, УНН повідомляв, про смерть рівненського екс-міліціонера.