Звонки в Signal теперь похожи на Meet и Zoom

Мессенджер Signal вносит ряд улучшений в звонки, чтобы они были более конкурентоспособными с Zoom и Google Meet, включая возможность поделиться ссылкой на звонок, пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Ранее можно было инициировать звонок только из группового чата Signal, поэтому эта новая функция должна значительно облегчить разговор по телефону с другом или коллегой, отправив им ссылку внутри или за пределами Signal. Также можно будет повторно использовать ссылки для вызовов, что может быть удобно для повторяющихся рабочих встреч или еженедельного чата с семьей.

Во время звонков Signal также получил некоторые обновления, включая кнопку «поднять руку», чтобы дать людям знать, что вам есть что сказать, и реакции эмодзи.

В приложении теперь есть вкладка только для отслеживания ваших звонков, что может быть полезно, если вы хотите просмотреть свою историю звонков.

Новые функции звонков доступны в последней версии Signal для Android, iOS и настольных компьютеров.

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