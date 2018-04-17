Отчет правительства перенесли из-за позиции НФ - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Отчет правительства Владимира Гройсмана перенесен из-за действий фракции Народный фронт, которая сейчас поддерживает премьер-министра. Об этом корреспонденту УНН сообщил осведомленный источник в Верховной Раде Украины.
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"Отсрочка отчета правительства произошла из-за позиции Народного фронта, который сегодня активно поддерживает Владимира Гройсмана. В БПП к главе правительства много вопросов, и некоторые даже активно поднимают вопрос отставки. Но НФ со своей стороны всячески поддерживает премьера и выступает против его отставки", - сообщил источник.
Напомним, в БПП рассказали о своих вопросах во время отчета правительства.
Ранее председатель парламента Парубий заявил, что Верховная Рада рассмотрит отчет украинского правительства только после соответствующего представления от профильного комитета.