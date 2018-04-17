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Звіт уряду перенесли через позицію НФ - джерело

Звіт уряду перенесли через позицію НФ - джерело

Київ • УНН

 • 10782 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Звіт уряду Володимира Гройсмана перенесений через дії фракції Народний фронт, яка наразі підтримує прем’єр-міністра. Про це кореспонденту УНН повідомило обізнане джерело в Верховній Раді України.

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"Відтермінування звіту уряду сталося через позицію Народного фронту, який сьогодні активно підтримує Володимира Гройсмана. В БПП до глави уряду багато питань, і дехто навіть активно піднімає питання відставки. Але НФ зі свого боку всіляко підтримує прем’єра і виступає проти його відставки", - повідомило джерело.

Нагадаємо, у БПП розповіли про свої питання під час звіту уряду.

Раніше голова парламенту Парубій заявив, що Верховная Рада розгляне звіт українського уряду тільки після відповідного подання від профільного комітету.

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