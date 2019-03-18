Отчет НАБУ за полгода нардепы заслушают в среду
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В комитете Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции 20 марта планируют заслушать отчет руководства Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом заявил заместитель председателя этого комитета Борислав Береза во время заседания согласительного совета Верховной Рады Украины, передает корреспондент УНН.
"В комитете 20 марта планируется заслушать отчет руководства Национального антикоррупционного бюро Украины по основным вопросам деятельности Нацбюро, выполнению возложенных задач, соблюдению законодательства, прав и свобод лиц - за последние полгода", - сказал Береза.
При этом он добавил, что как председатель ВСК по убийству Екатерины Гандзюк и нападениям на гражданских активистов должен был отчитываться в парламенте о работе комиссии за последние две недели, но учитывая то, что сейчас парламент занят процессом рассмотрения поправок к законопроекту о языке, сделает это позже, когда парламент предоставит ему такую возможность.
Напомним, неделю назад в комитете Рады уже заявляли о планах заслушать отчет НАБУ за полгода, соответственно, в минувшую среду, 13 марта.
Как сообщал УНН, НАБУ нашло след украинской коррупции в 65 странах мира.