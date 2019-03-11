Рада заслухає у середу звіт про діяльність НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. 13 березня парламентський комітет з питань запобігання корупції заслухає звіт про діяльність Національного антикорупційного бюро України за півроку. Про це заявив заступник голови комітету, народний депутат Ігор Попов під час погоджувальної ради у парламенті, передає кореспондент УНН.
"У середу, 13 березня, комітет з питань запобігання корупції заслухає звіт про діяльність Національного антикорупційного бюро України за останні півроку. Я впевнений, що ми будемо обговорювати не лише звіт, а й отримаємо відповіді на запитання про стан резонансних розслідувань, які дуже цікавлять суспільство", - зазначив він.
За його словами, також Верховна Рада має заповнити правовий вакуум, який утворився через визнання неконституційної норму закону про незаконне збагачення.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України знайшло слід української корупції у 65 країнах світу.