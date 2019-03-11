Рада заслушает в среду отчет о деятельности НАБУ

"В среду, 13 марта, комитет по предупреждению коррупции заслушает отчет о деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины за последние полгода. Я уверен, что мы будем обсуждать не только отчет, но и получим ответы на вопросы о состоянии резонансных расследований, которые очень интересуют общество", - отметил он.

По его словам, также Верховная Рада заполнить правовой вакуум, который образовался из-за признания неконституционной норму закона о незаконном обогащении.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины нашло следует украинской коррупции в 65 странах мира.