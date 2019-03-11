Рада заслушает в среду отчет о деятельности НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. 13 марта парламентский комитет по вопросам предотвращения коррупции заслушает отчет о деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины за полгода. Об этом заявил заместитель председателя комитета, народный депутат Игорь Попов во время согласительного совета в парламенте, передает корреспондент УНН.
"В среду, 13 марта, комитет по предупреждению коррупции заслушает отчет о деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины за последние полгода. Я уверен, что мы будем обсуждать не только отчет, но и получим ответы на вопросы о состоянии резонансных расследований, которые очень интересуют общество", - отметил он.
По его словам, также Верховная Рада заполнить правовой вакуум, который образовался из-за признания неконституционной норму закона о незаконном обогащении.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины нашло следует украинской коррупции в 65 странах мира.