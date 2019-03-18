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Звіт НАБУ за півроку нардепи заслухають у середу

Київ • УНН

 • 7179 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. У комітеті Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції 20 березня планують заслухати звіт керівництва Національного антикорупційного бюро України. Про це заявив заступник голови цього комітету Борислав Береза під час засідання погоджувальної ради Верховної Ради України, передає кореспондент УНН.

Звіт НАБУ за півроку нардепи заслухають у середу

"У комітеті 20 березня планується заслухати звіт керівництва Національного антикорупційного бюро України з основних питань діяльності Нацбюро, виконання покладених завдань, додержання законодавства, прав і свобод осіб - за останні півроку", - сказав Береза.

При цьому він додав, що як голова ТСК щодо вбивства Катерини Гандзюк та нападів на громадських активістів мав звітувати у парламенті щодо роботи комісії за останні два тижні, але з огляду на те, що наразі парламент зайнятий процесом розгляду поправок до законопроекту про мову, зробить це пізніше, коли парламент надасть йому таку можливість.

Нагадаємо, тиждень тому у комітеті Ради вже заявляли про плани заслухати звіт НАБУ за півроку, відповідно, у минулу середу, 13 березня.

Як повідомляв УНН, НАБУ знайшло слід української корупції у 65 країнах світу.

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