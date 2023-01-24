Освобождение военнопленных: посол Украины рассказал детали о создании "гуманитарного коридора" при посредничестве Турции

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“На прошлой неделе мы имели визит нашего Омбудсмена и был проведен ряд переговоров в двух и трехсторонних форматах. Сейчас прорабатывается вопрос о возможности организации так называемого гуманитарного коридора через, которые можно было бы позволить многим нашим военнопленным, раненым военнопленным, гражданским, которые попали в застенки страны агрессора освобождать их при посредничестве Турции”, — рассказал Боднар.

Он отметил, что сейчас прорабатываются механизмы или это может быть физически через территорию Турции или при посреднических услугах турецкой стороны.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. Канцелярия президента Турции сообщает, что стороны обсудили развитие “зернового коридора”, обмен пленными.

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что результаты проверки списка о 748 тяжелобольных и тяжелораненых украинских военных, которые сейчас находятся в плену россии, переданный рф, будут предметом дальнейших переговоров по этому вопросу.