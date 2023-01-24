Звільнення військовополонених: посол України розповів деталі про створення “гуманітарного коридору” за посередництва Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Наразі опрацьовується питання щодо можливості організації так званого гуманітарного коридору через, який можна було б дозволити звільняти за посередництва Туреччини українських військових, цивільних, які потрапили в застінки росії. Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Минулого тижня ми мали візит нашого Омбудсмена й було проведено низку переговорів у двох та тристоронніх форматах. Зараз опрацьовується питання про можливість організації так званого гуманітарного коридору через, які можна було б дозволити багатьом нашим військовополоненим, пораненим військовополоненим, цивільним, які потрапили в застінки країни агресора звільняти їх за допомогою посередництва Туреччини”, — розповів Боднар.
Він зазначив, що наразі опрацьовуються механізми чи це може бути фізично через територію Туреччини чи за посередницьких послуг Турецької сторони.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський зателефонував турецькому колезі Реджепу Таїпу Ердогану. Канцелярія президента Туреччини повідомляє, що сторони обговорили розвиток “зернового коридору”, обмін полоненими.
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що результати перевірки списку про 748 тяжкохворих та тяжкопоранених українських військових, які наразі перебувають в полоні росії, переданий рф, будуть предметом подальших перемовин з цього питання.