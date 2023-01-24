Звільнення військовополонених: посол України розповів деталі про створення “гуманітарного коридору” за посередництва Туреччини

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“Минулого тижня ми мали візит нашого Омбудсмена й було проведено низку переговорів у двох та тристоронніх форматах. Зараз опрацьовується питання про можливість організації так званого гуманітарного коридору через, які можна було б дозволити багатьом нашим військовополоненим, пораненим військовополоненим, цивільним, які потрапили в застінки країни агресора звільняти їх за допомогою посередництва Туреччини”, — розповів Боднар.

Він зазначив, що наразі опрацьовуються механізми чи це може бути фізично через територію Туреччини чи за посередницьких послуг Турецької сторони.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський зателефонував турецькому колезі Реджепу Таїпу Ердогану. Канцелярія президента Туреччини повідомляє, що сторони обговорили розвиток “зернового коридору”, обмін полоненими.

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що результати перевірки списку про 748 тяжкохворих та тяжкопоранених українських військових, які наразі перебувають в полоні росії, переданий рф, будуть предметом подальших перемовин з цього питання.