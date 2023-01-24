Про список поранених військових у полоні рф ще будуть переговори - Омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Результати перевірки списку про 748 тяжкохворих та тяжкопоранених українських військових, які наразі перебувають в полоні росії, переданий рф, будуть предметом подальших перемовин з цього питання. Про це повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
Він нагадав, що під час міжнародної конференції омбудсманів у Анкарі відбулась низка його зустрічей з Уповноваженою з прав людини рф Тетяною Москальковою. Серед інших було обговорено питання репатріації тяжкохворих і тяжкопоранених військовослужбовців України.
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«У межах досягнутих домовленостей українська делегація передала російській стороні список із 748 тяжкохворих та тяжкопоранених оборонців України, які на даний час перебувають в полоні держави-агресора, з метою їхньої верифікації, встановлення місця перебування і стану здоров’я. Результати перевірки цього списку (як і списку поранених російських військовополонених, наданого українській стороні) будуть предметом подальших перемовин з цього питання», - повідомив Лубінець у Telegram.
Деталі
За його словами, з метою запобігання можливим маніпуляціям та поширенню недостовірної інформації він повідомляє, що зазначений список сформовано на підставі даних, облікованих у відповідних реєстрах Національного інформаційного бюро та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
«Секретаріат Уповноваженого, з урахуванням своїх повноважень і компетенції, окремих обліків не веде. Тому прошу подавати всю необхідну інформацію до НІБ і КШППВ», - написав Лубінець.
Доповнення
У грудні повідомлялося, що росіяни утримують в колонії окупованої Оленівки 150 громадян України. Серед них військові та цивільні.