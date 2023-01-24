О списке раненых военных в плену рф еще будут переговоры - Омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Результаты проверки списка о 748 тяжелобольных и тяжелораненых украинских военных, которые сейчас находятся в плену россии, переданный рф, будут предметом дальнейших переговоров по этому вопросу. Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
Он напомнил, что во время международной конференции омбудсманов в Анкаре состоялся ряд его встреч с Уполномоченным по правам человека рф татьяной москальковой. Среди прочих обсуждались вопросы репатриации тяжелобольных и тяжелораненых военнослужащих Украины.
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«В рамках достигнутых договоренностей украинская делегация передала российской стороне список из 748 тяжелобольных и тяжелораненых защитников Украины, которые в настоящее время находятся в плену государства-агрессора, с целью их верификации, установления места пребывания и состояния здоровья. Результаты проверки этого списка (как и списка раненых российских военнопленных, предоставленного украинской стороне) будут предметом дальнейших переговоров по этому вопросу», - сообщил Лубинец в Telegram.
Детали
По его словам, с целью предотвращения возможных манипуляций и распространения недостоверной информации он сообщает, что указанный список сформирован на основании данных, учтенных в соответствующих реестрах Национального информационного бюро и Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
«Секретариат Уполномоченного, с учетом своих полномочий и компетенции, отдельных учетов не ведет. Поэтому прошу подавать всю необходимую информацию в НИБ и КШВОВ», - написал Лубинец.
Дополнение
В декабре сообщалось, что россияне удерживают в колонии оккупированной Еленовки 150 граждан Украины. Среди них военные и гражданские.