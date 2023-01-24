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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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О списке раненых военных в плену рф еще будут переговоры - Омбудсмен

Киев • УНН

 • 797110 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Результаты проверки списка о 748 тяжелобольных и тяжелораненых украинских военных, которые сейчас находятся в плену россии, переданный рф, будут предметом дальнейших переговоров по этому вопросу. Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

О списке раненых военных в плену рф еще будут переговоры - Омбудсмен

Он напомнил, что во время международной конференции омбудсманов в Анкаре состоялся ряд его встреч с Уполномоченным по правам человека рф татьяной москальковой. Среди прочих обсуждались вопросы репатриации тяжелобольных и тяжелораненых военнослужащих Украины.

Цитата

«В рамках достигнутых договоренностей украинская делегация передала российской стороне список из 748 тяжелобольных и тяжелораненых защитников Украины, которые в настоящее время находятся в плену государства-агрессора, с целью их верификации, установления места пребывания и состояния здоровья. Результаты проверки этого списка (как и списка раненых российских военнопленных, предоставленного украинской стороне) будут предметом дальнейших переговоров по этому вопросу», - сообщил Лубинец в Telegram.

Детали

По его словам, с целью предотвращения возможных манипуляций и распространения недостоверной информации он сообщает, что указанный список сформирован на основании данных, учтенных в соответствующих реестрах Национального информационного бюро и Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

«Секретариат Уполномоченного, с учетом своих полномочий и компетенции, отдельных учетов не ведет. Поэтому прошу подавать всю необходимую информацию в НИБ и КШВОВ», - написал Лубинец.

Дополнение

В декабре сообщалось, что россияне удерживают в колонии оккупированной Еленовки 150 граждан Украины. Среди них военные и гражданские.

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