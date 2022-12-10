У колонії Оленівки росіяни утримують 150 українців - Омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Російські загарбники наразі утримують в колонії окупованої Оленівки 150 громадян України. Серед них військові та цивільні. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.
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«Нас вкотре туди не допускають. Судячи з усього, ми отримаємо доступ до Оленівки тільки після того, як наші ЗСУ звільнять Оленівку. За нашою інформацією, на даний час там залишилося 150 громадян України. Це не тільки військові», - розповів Лубінець.
Доповнення
Україна повернула з російського полону 60 військових. Серед звільнених є 34 оборонці Маріуполя, зокрема 14 з "Азовсталі", поранені та полонені з Оленівки.
У жовтні росія заявляла, що обговорює доступ Червоного Хреста до в'язниці в Оленівці, де десятки українських військовополонених загинули внаслідок липневого бомбардування.