В колонии Еленовки россияне удерживают 150 украинцев - Омбудсмен

Цитата

«Нас в который раз туда не допускают. Судя по всему, мы получим доступ к Еленовке только после того, как наши ВСУ освободят Еленовку. По нашей информации, в настоящее время там осталось 150 граждан Украины. Это не только военные», – рассказал Лубинец.

Дополнение

Украина вернула из российского плена 60 военных. Среди освобожденных есть 34 защитника Мариуполя, в том числе 14 с "Азовстали", раненые и пленные из Еленовки.

В октябре россия заявляла, что обсуждает доступ Красного Креста к тюрьме в Еленовке, где десятки украинских военнопленных погибли в результате июльской бомбардировки.