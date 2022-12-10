В колонии Еленовки россияне удерживают 150 украинцев - Омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Российские захватчики в настоящее время удерживают в колонии оккупированной Еленовки 150 граждан Украины. Среди них военные и гражданские. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Радио Свобода, передает УНН.
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«Нас в который раз туда не допускают. Судя по всему, мы получим доступ к Еленовке только после того, как наши ВСУ освободят Еленовку. По нашей информации, в настоящее время там осталось 150 граждан Украины. Это не только военные», – рассказал Лубинец.
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Украина вернула из российского плена 60 военных. Среди освобожденных есть 34 защитника Мариуполя, в том числе 14 с "Азовстали", раненые и пленные из Еленовки.
В октябре россия заявляла, что обсуждает доступ Красного Креста к тюрьме в Еленовке, где десятки украинских военнопленных погибли в результате июльской бомбардировки.