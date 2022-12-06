Україна повернула з російського полону 60 військових
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Сьогодні з російського полону повернули ще 60 українських військових – 58 чоловіків і двоє жінок. Про це в Telegram повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, передає УНН.
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"Черговий успішний обмін полоненими. Символічно. В День ЗСУ додому повертаються 60 воїнів Збройних сил, Нацгвардії, ДПСУ – 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів", – написав Єрмак.
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За словами керівника ОП, серед звільнених є 34 оборонці Маріуполя, зокрема 14 з "Азовсталі", поранені та полонені з Оленівки.
Нагадаємо
6 грудня Україна повернула тіла ще 49 військових, які загинули на війні з росією.