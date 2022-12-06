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Украина вернула из российского плена 60 военных

Киев • УНН

 • 631058 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Сегодня из российского плена вернули еще 60 украинских военных – 58 мужчин и две женщины. Об этом в Telegram сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Цитата

"Очередной успешный обмен пленными. Символично. В День ВСУ домой возвращаются 60 воинов Вооруженных сил, Нацгвардии, ГПСУ – 58 мужчин и две женщины, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов", – написал Ермак.

Добавим

По словам руководителя ОП, среди освобожденных есть 34 защитника Мариуполя, в том числе 14 из "Азовстали", раненые и пленные из Еленовки.

Напомним

6 декабря Украина вернула тела еще 49 военных, погибших на войне с россией.

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