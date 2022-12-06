Україна повернула тіла ще 49 загиблих військових

Цитата

"Сьогодні відбулася чергова передача тіл героїв – в Україну повернули 49 загиблих", – ідеться у повідомленні.

Додамо

З початку роботи Офісу уповноваженого вдалося повернути тіла 827 захисників.

Нагадаємо

1 грудня Україна повернула з російського полону 50 українських військових, серед них: оборонці Маріуполя та "Азовсталі", полонені з Оленівки, поранені в боях на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках.