Украина вернула тела еще 49 погибших военных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Украина вернула тела еще 49 военных, которые погибли на войне с россией. Об этом в Telegram сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.
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"Сегодня состоялась очередная передача тел героев – в Украину вернули 49 погибших", – говорится в сообщении.
Добавим
С начала работы Офиса уполномоченного удалось вернуть тела 827 защитников.
Напомним
1 декабря Украина вернула из российского плена 50 украинских военных, среди них: защитники Мариуполя и "Азовстали", пленные из Еленовки, раненые в боях на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях.