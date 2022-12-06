Украина вернула тела еще 49 погибших военных

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"Сегодня состоялась очередная передача тел героев – в Украину вернули 49 погибших", – говорится в сообщении.

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С начала работы Офиса уполномоченного удалось вернуть тела 827 защитников.

Напомним

1 декабря Украина вернула из российского плена 50 украинских военных, среди них: защитники Мариуполя и "Азовстали", пленные из Еленовки, раненые в боях на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях.