Україна передала Росії список з 800 пораненими у полоні військовослужбовцями

Цитата

"Йдеться не про кількісний обмін, а саме про репатріацію, без жодних умов, кожній зі сторін. Ця ініціатива пролунала вперше. І ми передали список військовослужбовців української армії, які, на нашу думку, є пораненими і важкопораненими. Це практично 800 наших поранених".

За його словами, українська сторона отримала відповідний список від росіян і передала його Координаційному штабу з поводження з полоненими.

Нагадаємо

Омбудсмен України Дмитро Лубінець повідомив, що провів з російською колегою Тетяною Москальковою третій раунд переговорів у Туреччині, йшлося про звільнення військовополонених та цивільних з російського полону.