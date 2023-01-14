Україна передала Росії список з 800 пораненими у полоні військовослужбовцями
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Омбудсмен України Дмитро Лубінець передав своїй російській колезі Тетяні Москальковій передав список з 800 поранених військових, які утримуються в полоні. Як зазначив Уповноважений ВРУ з прав людини, Україна сподівається на їхню репатріацію. Про це Дмитро Лубінець повідомив в ефірі національного телерадіомарафону "Єдині новини", передає УНН.
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"Йдеться не про кількісний обмін, а саме про репатріацію, без жодних умов, кожній зі сторін. Ця ініціатива пролунала вперше. І ми передали список військовослужбовців української армії, які, на нашу думку, є пораненими і важкопораненими. Це практично 800 наших поранених".
За його словами, українська сторона отримала відповідний список від росіян і передала його Координаційному штабу з поводження з полоненими.
Нагадаємо
Омбудсмен України Дмитро Лубінець повідомив, що провів з російською колегою Тетяною Москальковою третій раунд переговорів у Туреччині, йшлося про звільнення військовополонених та цивільних з російського полону.