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Омбудсмени України та рф провели третій раунд переговорів у Туреччині: йшлося про звільнення українців з полону

Київ • УНН

 • 505963 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Омбудсмен України Дмитро Лубінець повідомив, шщо провів з уповноваженою рф з прав людини тетяною москальковою третій раунд переговорів у Туреччині, йшлося про звільнення військовополонених та цивільних з російського полону, пише УНН.

Омбудсмени України та рф провели третій раунд переговорів у Туреччині: йшлося про звільнення українців з полону

Цитата

"Третій раунд переговорів із російською стороною у Туреччині. Коротко про головне. Протягом більше 2-х годин обговорили гуманітарні питання. Зокрема, ініціативу щодо пришвидшення та поглиблення питання повернення наших військовополонених та звільнення цивільних заручників", - написав Лубінець у Telegram.

"Під час спілкування домовилися, що рф, на підставі Женевських конвенцій, розгляне пропозицію щодо проведення репатріації поранених військовослужбовців. Окрім цього ми передали списки цивільних осіб (з числа 20-тисяч) щодо яких у нас немає інформації, де вони перебувають, в якому вони стані, чи потребують медичної допомоги та ін." - повідомив Омбудсмен.

Деталі

За основу формування списків, з його слів, взяли віковий ценз та передали перший список осіб, яким виповнилося понад 70 років. Також передали список громадян України, яким виповнилося більше 65 років і які, за інформацією української сторони, перебувають у важкому медичному стані - їх понад 2000 осіб.

"Попередньо російська сторона погодилася дізнатися, де вони перебувають, у якому стані та чому їх утримують. Перший етап - це отримання інформації від росіян, а далі будемо порушувати питання щодо процедури їхнього повернення. Адже якщо їм не висувають звинувачень, то згідно з Міжнародним гуманітарним правом, рф їх повинна відпускати. І ми будемо напрацьовувати механізми, яким чином повертати наших громадян додому", - розповів Лубінець.

Лубінець зазначив, що щодо цивільних заручників є такі категорії:

  • затримані рф з 2014-го року до 24 лютого 2022-го року, в тому числі на території Криму («бранці Кремля», 158 осіб);
  • затримані на території Донецької та Луганської областей (373 людини);
  • цивільні заручники, які рф затримала і затримує на територіях, які тимчасово перебували, чи перебувають під російською окупацією з 24 лютого 2022 року (наприклад у Київській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській обл). "Кількість таких людей, щодо яких офіційно звернулися до нашої інституції, становить більше 20-ти тисяч осіб", - повідомив Омбудсмен.

Про дітей

Окрім того, з його слів, обговорили питання повернення до України наших дітей, відновлення документів та безліч інших питань.

"Також російська сторона повідомила, що на її території перебувають діти, які хочуть повернутися в Україну. За сприяння обох омбудсманів (мене та омбудсмана рф) їх зможемо повертати родичам. Однак прізвища й будь-які особисті дані мені не надали! Тому, звертаюся до всіх громадян України, хто розшукує дітей, – зверніться до мене! Я складу список батьків та рідних, які можуть забрати дітей. Й далі працюватимемо над їхнім поверненням. Ми домовилися, що я такий запит надсилаю російській стороні, а вони формуватимуть свій список та офіційно звернуться до мене, як до Омбудсмана України", - вказав він.

Про розмову Ердогана з Зеленським та путіним та гуманітарний коридор

"Важливо! Щодо гуманітарного коридору. За нашою інформацією, сьогодні Президент Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган буде спілкуватися із путіним, а завтра, за результатами розмови з президентом рф, розмовлятиме з Президентом України Володимиром Зеленським про відкриття гуманітарного коридору, зокрема для обміну пораненими та цивільними", - зазначив Лубінець.

Доповнення

Лубінець провів 3 раунди переговорів з російським омбудсменом.

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