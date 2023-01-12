Лубінець провів третій раунд переговорів з російським омбудсменом

Цитата

"Обговорили широке коло питань, пов‘язаних, в першу чергу, з захистом цивільних осіб. Слідкуйте за подробицями, які будуть згодом!", - написав в Telegram Лубінець.

Деталі

Зі свого боку москалькова додала: "Відбувся третій раунд переговорів із омбудсменом України. Підбили підсумки роботи щодо взаємного надання допомоги цивільним особам, у тому числі щодо встановлення місцезнаходження та возз'єднання сімей".

Додамо

Омбудсмени росії та України обмінялися списками полонених на зустрічі у Туреччині. 23 українці, які вважалися зниклими безвісти, виявилися живими.