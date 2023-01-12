Лубинец провел третий раунд переговоров с российским омбудсменом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел третий раунд переговоров с омбудсменом рф татьяной москальковой, пишет УНН.
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"Обсудили широкий круг вопросов, связанных, в первую очередь, с защитой гражданских лиц. Следите за подробностями, которые будут впоследствии!", - написал в Telegram Лубинец.
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Со своей стороны москалькова добавила: "Состоялся третий раунд переговоров с омбудсменом Украины. Подвели итоги работы по взаимному оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединения семей".
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Омбудсмены россии и Украины обменялись списками пленных на встрече в Турции. 23 украинца, считавшихся пропавшими без вести, оказались в живых.