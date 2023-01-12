Омбудсмени росії та України обмінялися списками полонених на зустрічі у Туреччині

Деталі

Також він передав російському омбудсмену тетяні москальковій список людей, які перебувають у полоні з 2014 року. Це 158 громадян України, більша частина з яких – представники кримськотатарського народу.

"Прориву немає, але принаймні пішла технічна робота. Обмінюємося списками, інформацією. Щодо зниклих безвісти ми пропрацьовуємо окремо. Є вже випадки, де наші громадяни і герої, які вважалися загиблими, російська сторона підтвердила живими - 23 наших хлопці. Це величезний позитив", – розповів Лубінець.

"Українська сторона підходить до обговорення прагматично і готова до діалогу. У нас на сьогодні вже є конкретні результати і щодо пошуку безвісти зниклих, і щодо взаємного повернення дітей до родин. Я сподіваюся, що цей діалог буде продовжений. Найголовніше, щоб він не був політизований, а був заснований на гуманітарних, правозахисних принципах", – висловилася про зустріч тетяна москалькова. Вона додала, що обидві сторони зацікавлені у продовженні контактів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Омбудсмени України та рф домовилися про обмін 40 полонених