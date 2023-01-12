Омбудсмены россии и Украины обменялись списками пленных на встрече в Турции

Детали

Также он передал российскому омбудсмену татьяне москальковой список людей, находящихся в плену с 2014 года. Это 158 граждан Украины, большая часть из которых – представители крымскотатарского народа.

"Прорыва нет, но по крайней мере пошла техническая работа. Обмениваемся списками, информацией. Относительно пропавших без вести мы прорабатываем отдельно. Есть уже случаи, где наши граждане и герои, считавшиеся погибшими, российская сторона подтвердила живыми - 23 наших парня. Это огромный позитив", – рассказал Лубинец.

"Украинская сторона подходит к обсуждению прагматично и готова к диалогу. У нас сегодня уже есть конкретные результаты и по поиску без вести пропавших, и по взаимному возвращению детей в семьи. Я надеюсь, что этот диалог будет продолжен. Самое главное, чтобы он не был политизирован, а был основан на гуманитарных, правозащитных принципах", – высказалась о встрече татьяна москалькова. Она добавила, что обе стороны заинтересованы в продолжении контактов.

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