Омбудсмены россии и Украины обменялись списками пленных на встрече в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Омбудсмены россии и Украины обменялись списками пленных на встрече в Турции. 23 украинца, считавшихся пропавшими без вести, оказались в живых. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец, передает УНН.
Детали
Также он передал российскому омбудсмену татьяне москальковой список людей, находящихся в плену с 2014 года. Это 158 граждан Украины, большая часть из которых – представители крымскотатарского народа.
"Прорыва нет, но по крайней мере пошла техническая работа. Обмениваемся списками, информацией. Относительно пропавших без вести мы прорабатываем отдельно. Есть уже случаи, где наши граждане и герои, считавшиеся погибшими, российская сторона подтвердила живыми - 23 наших парня. Это огромный позитив", – рассказал Лубинец.
"Украинская сторона подходит к обсуждению прагматично и готова к диалогу. У нас сегодня уже есть конкретные результаты и по поиску без вести пропавших, и по взаимному возвращению детей в семьи. Я надеюсь, что этот диалог будет продолжен. Самое главное, чтобы он не был политизирован, а был основан на гуманитарных, правозащитных принципах", – высказалась о встрече татьяна москалькова. Она добавила, что обе стороны заинтересованы в продолжении контактов.
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