Омбудсмены Украины и рф провели третий раунд переговоров в Турции: речь шла об освобождении украинцев из плена

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"Третий раунд переговоров с российской стороной в Турции. Коротко о главном. В течение более 2-х часов обсудили гуманитарные вопросы. В частности, инициативу по ускорению и углублению вопроса возвращения наших военнопленных и освобождения гражданских заложников", - написал Лубинец в Telegram.

"В ходе общения договорились, что рф, на основании Женевских конвенций, рассмотрит предложение о проведении репатриации раненых военнослужащих. Кроме этого мы передали списки гражданских лиц (из числа 20 тысяч) относительно которых у нас нет информации, где они находятся, в каком они находятся состоянии, нуждаются ли в медицинской помощи и др." – сообщил Омбудсмен.

Детали

За основу формирования списков, по его словам, был взят возрастной ценз и передан первый список лиц, которым исполнилось более 70 лет. Также передали список граждан Украины, которым исполнилось более 65 лет и которые, по информации украинской стороны, находятся в тяжелом медицинском состоянии – их более 2000 человек.

"Предварительно российская сторона согласилась узнать, где они находятся, в каком состоянии и почему их удерживают. Первый этап - это получение информации от россиян, а дальше будем ставить вопрос о процедуре их возвращения. Ведь если им не предъявляют обвинений, то согласно международному гуманитарному правом, рф их должна отпускать. И мы будем нарабатывать механизмы, каким образом возвращать наших граждан домой", - рассказал Лубинец.

Лубинец отметил, что в отношении гражданских заложников есть следующие категории:



задержанные рф с 2014-го года по 24 февраля 2022-го года, в том числе на территории Крыма («пленники Кремля», 158 человек);



задержанные на территории Донецкой и Луганской областей (373 человека);



гражданские заложники, которые задержала и задерживает на временно находящихся территориях или находятся под российской оккупацией с 24 февраля 2022 года (например в Киевской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской обл). "Количество таких людей, в отношении которых официально обратились в наш институт, составляет более 20 тысяч человек", - сообщил Омбудсмен.



О детях

Кроме того, по его словам, обсудили вопросы возвращения в Украину наших детей, восстановление документов и множество других вопросов.

"Также российская сторона сообщила, что на ее территории находятся дети, которые хотят вернуться в Украину. При содействии обоих омбудсманов (меня и омбудсмана рф) их сможем возвращать родственникам. Однако фамилии и какие-либо личные данные мне не предоставили! Поэтому, обращаюсь ко всем гражданам Украины, кто разыскивает детей, – обратитесь ко мне! Я составлю список родителей и родных, которые могут забрать детей. И дальше будем работать над их возвращением. Мы договорились, что я такой запрос присылаю российской стороне, а они будут формировать свой список и официально обратятся ко мне, как к Омбудсману Украины", - указал он.

О разговоре Эрдогана с Зеленским и путиным и гуманитарном коридоре

"Важно! Что касается гуманитарного коридора. По нашей информации, сегодня Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган будет общаться с путиным, а завтра, по результатам разговора с президентом РФ, будет разговаривать с Президентом Украины Владимиром Зеленским об открытии гуманитарного коридора, в частности для обмена ранеными и гражданами ", – отметил Лубинец.

Дополнение

Лубинец провел 3 раунда переговоров с российским омбудсменом.