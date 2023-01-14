Украина передала России список с 800 ранеными в плену военнослужащими
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец передал своей российской коллеге Татьяне Москальковой передал список из 800 раненых военных, которые удерживаются в плену. Как отметил Уполномоченный ВРУ по правам человека, Украина надеется на их репатриацию. Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в эфире национального телерадиомарафона "Единые новости", передает УНН.
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“Речь идет не о количественном обмене, а именно о репатриации, без всяких условий, каждой из сторон. Эта инициатива прозвучала впервые. И мы передали список военнослужащих украинской армии, которые, по нашему мнению, являются ранеными и тяжелоранеными. Это практически 800 наших раненых”.
По его словам, украинская сторона получила соответствующий список от россиян и передала его Координационному штабу по обращению с пленными.
Напомним
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что провел с российской коллегой Татьяной Москальковой третий раунд переговоров в Турции, речь шла об освобождении военнопленных и гражданских из российского плена.