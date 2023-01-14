Украина передала России список с 800 ранеными в плену военнослужащими

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“Речь идет не о количественном обмене, а именно о репатриации, без всяких условий, каждой из сторон. Эта инициатива прозвучала впервые. И мы передали список военнослужащих украинской армии, которые, по нашему мнению, являются ранеными и тяжелоранеными. Это практически 800 наших раненых”.

По его словам, украинская сторона получила соответствующий список от россиян и передала его Координационному штабу по обращению с пленными.

Напомним

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что провел с российской коллегой Татьяной Москальковой третий раунд переговоров в Турции, речь шла об освобождении военнопленных и гражданских из российского плена.