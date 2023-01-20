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Зеленський зателефонував Ердогану: обговорили “зерновий коридор”, обмін полоненими та енергетичну підтримку України

Київ • УНН

 • 1195472 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зателефонував турецькому колезі Реджепу Таїпу Ердогану. Канцелярія президента Туреччини повідомляє, що сторони обговорили розвиток “зернового коридору”, обмін полоненими та енергетичну підтримку Туреччиною України, передає УНН.

Зеленський зателефонував Ердогану: обговорили “зерновий коридор”, обмін полоненими та енергетичну підтримку України

Деталі

Так, під час розмови президент Ердоган вкотре заявив, що Туреччина готова стати посередником між росією та Україною для встановлення миру.

Під час бесіди Ердоган також акцентував увагу на організацію роботи з обміну полоненими.

Крім того, турецький лідер зазначив, що Анкара може зробити дипломатичний внесок у прискорення процесу, що проводиться на Запорізькій атомній електростанції.

Додамо

16 січня російський диктатор володимир путін і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели телефонну розмову.
Сторони обговорили питання російсько-українського обміну полоненими, зокрема пораненими.

Контекст

Туреччина готова наполягати на локальному припиненні вогню в Україні, і попередила, що ні москва, ні Київ не мають військових засобів, щоб виграти війну.

Ердоган використовував свої хороші відносини як з Москвою, так і з Києвом, щоб спробувати виступити посередником у припиненні війни.

Туреччина провела два перших раунди мирних переговорів і допомогла укласти підтриману ООН угоду про відновлення поставок українського зерна через Чорне море.

Ердоган також провів неодноразові телефонні консультації з путіним і лідером України Володимиром Зеленським, щоб знайти точки дотику.

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