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Туреччина готова наполягати на "локальному припиненні вогню" в Україні

Київ • УНН

 • 356940 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Туреччина готова наполягати на локальному припиненні вогню в Україні, і попередила, що ні Москва, ні Київ не мають військових коштів, щоб виграти війну, пише УНН посилаючись на Anadolu.

Туреччина готова наполягати на "локальному припиненні вогню" в Україні

Деталі

Радник президента Реджепа Тайіпа Ердогана із зовнішньої політики Ібрагім Калин визнав, що малоймовірно, що воюючі сторони готові укласти "всеосяжну мирну угоду" найближчими місяцями.

"Туреччина готова наполягати на локальному припиненні вогню та невеликої локальної деескалації", - сказав Калин журналістам.

"Жодна зі сторін не може виграти війну у військовому відношенні, на землі".

Калин сказав, що росію насамперед цікавлять "гарантії безпеки" з боку НАТО та повага на світовій арені.

"росія хоче, щоб її поважали як великого гравця і уникає мати НАТО у себе на задньому дворі", - зауважив Калин.

"Україна не збирається вступати в НАТО, але їм потрібно отримати достатні гарантії безпеки від росії", - додав радник.

Раніше

Ердоган використав свої добрі стосунки як з Москвою, так і з Києвом, щоб спробувати виступити посередником у припиненні війни.

Туреччина провела два перші раунди мирних переговорів і допомогла укласти підтриману ООН угоду про відновлення постачання українського зерна через Чорне море.

Ердоган також провів неодноразові телефонні консультації з путіним та лідером України Володимиром Зеленським, щоб знайти точки дотику.

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