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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Турция готова настаивать на "локальном прекращении огня" в Украине

Киев • УНН

 • 356940 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Турция готова настаивать на локальном прекращении огня в Украине, и предупредила, что ни Москва, ни Киев не имеют военных средств, чтобы выиграть войну, пишет УНН ссылаясь на Anadolu.

Турция готова настаивать на "локальном прекращении огня" в Украине

Детали

Советник президента Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике Ибрагим Калын признал, что маловероятно, что воюющие стороны готовы заключить "всеобъемлющее мирное соглашение" в ближайшие месяцы.

"Турция готова настаивать на локальном прекращении огня и небольшой локальной деэскалации", - сказал Калын журналистам.

"Ни одна из сторон не может выиграть войну в военном отношении, на земле".

Калын сказал, что россию прежде всего интересуют "гарантии безопасности" со стороны НАТО и уважение на мировой арене.

"россия хочет, чтобы ее уважали как крупного игрока и избегает иметь НАТО у себя на заднем дворе", - заметил Калын.

"Украина не собирается вступать в НАТО, но им нужно получить достаточные гарантии безопасности от россии", - добавил советник.

Ранее

Эрдоган использовал свои хорошие отношения как с Москвой, так и с Киевом, чтобы попытаться выступить посредником в прекращении войны.

Турция провела два первых раунда мирных переговоров и помогла заключить поддержанное ООН соглашение о возобновлении поставок украинского зерна через Черное море.

Эрдоган также провел неоднократные телефонные консультации с путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским, чтобы найти точки соприкосновения.

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