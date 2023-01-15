Турция готова настаивать на "локальном прекращении огня" в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Турция готова настаивать на локальном прекращении огня в Украине, и предупредила, что ни Москва, ни Киев не имеют военных средств, чтобы выиграть войну, пишет УНН ссылаясь на Anadolu.
Детали
Советник президента Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике Ибрагим Калын признал, что маловероятно, что воюющие стороны готовы заключить "всеобъемлющее мирное соглашение" в ближайшие месяцы.
"Турция готова настаивать на локальном прекращении огня и небольшой локальной деэскалации", - сказал Калын журналистам.
"Ни одна из сторон не может выиграть войну в военном отношении, на земле".
Калын сказал, что россию прежде всего интересуют "гарантии безопасности" со стороны НАТО и уважение на мировой арене.
"россия хочет, чтобы ее уважали как крупного игрока и избегает иметь НАТО у себя на заднем дворе", - заметил Калын.
"Украина не собирается вступать в НАТО, но им нужно получить достаточные гарантии безопасности от россии", - добавил советник.
Ранее
Эрдоган использовал свои хорошие отношения как с Москвой, так и с Киевом, чтобы попытаться выступить посредником в прекращении войны.
Турция провела два первых раунда мирных переговоров и помогла заключить поддержанное ООН соглашение о возобновлении поставок украинского зерна через Черное море.
Эрдоган также провел неоднократные телефонные консультации с путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским, чтобы найти точки соприкосновения.