Детали

Так, во время разговора президент Эрдоган в очередной раз заявил, что Турция готова стать посредником между россией и Украиной для установления мира.

В ходе беседы Эрдоган также акцентировал внимание на организацию работы по обмену пленными.

Кроме того, турецкий лидер отметил, что Анкара может внести дипломатический вклад в ускорение процесса, проводимого на Запорожской атомной электростанции.

Добавим

16 января российский диктатор владимир путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор.

Стороны обсудили вопрос российско-украинского обмена пленными, в частности ранеными.



Контекст

Турция готова настаивать на локальном прекращении огня в Украине, и предупредила, что ни москва, ни Киев не имеют военных средств, чтобы выиграть войну.

Эрдоган использовал свои хорошие отношения как с москвой, так и с Киевом, чтобы попытаться выступить посредником в прекращении войны.

Турция провела два первых раунда мирных переговоров и помогла заключить поддержанное ООН соглашение о возобновлении поставок украинского зерна через Черное море.

Эрдоган также провел неоднократные телефонные консультации с путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским, чтобы найти точки соприкосновения.