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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Зеленский созвонился с Эрдоганом: обсудили “зерновой коридор”, обмен пленными и энергетическую поддержку Украины

Киев • УНН

 • 1195472 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Канцелярия президента Турции сообщает, что стороны обсудили развитие “зернового коридора”, обмен пленными и энергетическую поддержку Турцией Украине, передает УНН.

Зеленский созвонился с Эрдоганом: обсудили “зерновой коридор”, обмен пленными и энергетическую поддержку Украины

Детали

Так, во время разговора президент Эрдоган в очередной раз заявил, что Турция готова стать посредником между россией и Украиной для установления мира.

В ходе беседы Эрдоган также акцентировал внимание на организацию работы по обмену пленными.

Кроме того, турецкий лидер отметил, что Анкара может внести дипломатический вклад в ускорение процесса, проводимого на Запорожской атомной электростанции.

Добавим

16 января российский диктатор владимир путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор.
Стороны обсудили вопрос российско-украинского обмена пленными, в частности ранеными.

Контекст

Турция готова настаивать на локальном прекращении огня в Украине, и предупредила, что ни москва, ни Киев не имеют военных средств, чтобы выиграть войну.

Эрдоган использовал свои хорошие отношения как с москвой, так и с Киевом, чтобы попытаться выступить посредником в прекращении войны.

Турция провела два первых раунда мирных переговоров и помогла заключить поддержанное ООН соглашение о возобновлении поставок украинского зерна через Черное море.

Эрдоган также провел неоднократные телефонные консультации с путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским, чтобы найти точки соприкосновения.

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