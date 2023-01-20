Зеленский созвонился с Эрдоганом: обсудили “зерновой коридор”, обмен пленными и энергетическую поддержку Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Канцелярия президента Турции сообщает, что стороны обсудили развитие “зернового коридора”, обмен пленными и энергетическую поддержку Турцией Украине, передает УНН.
Детали
Так, во время разговора президент Эрдоган в очередной раз заявил, что Турция готова стать посредником между россией и Украиной для установления мира.
В ходе беседы Эрдоган также акцентировал внимание на организацию работы по обмену пленными.
Кроме того, турецкий лидер отметил, что Анкара может внести дипломатический вклад в ускорение процесса, проводимого на Запорожской атомной электростанции.
Добавим
16 января российский диктатор владимир путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор.
Стороны обсудили вопрос российско-украинского обмена пленными, в частности ранеными.
Контекст
Турция готова настаивать на локальном прекращении огня в Украине, и предупредила, что ни москва, ни Киев не имеют военных средств, чтобы выиграть войну.
Эрдоган использовал свои хорошие отношения как с москвой, так и с Киевом, чтобы попытаться выступить посредником в прекращении войны.
Турция провела два первых раунда мирных переговоров и помогла заключить поддержанное ООН соглашение о возобновлении поставок украинского зерна через Черное море.
Эрдоган также провел неоднократные телефонные консультации с путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским, чтобы найти точки соприкосновения.