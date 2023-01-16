путин обсудил с Эрдоганом российско-украинский обмен пленными

Цитата

“Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. В частности, по инициативе турецкой стороны и с учетом недавних контактов в Анкаре уполномоченных России и Украины по правам человека затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными”, — отмечается в сообщении.

Детали

Также утверждаеться, что путин и Эрдоган рассмотрели вопросы нормализации отношений между Анкарой и Дамаском.

Кроме того, лидеры отметили практическую значимость совместной работы россии, Турции и Ирана в рамках “астанинского процесса” содействия сирийскому урегулированию.

Также сообщается, что путин и Эрдоган обсудили якобы в числе приоритетных вопросов сотрудничество стран в энергетике.

“С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее комплексное развитие российско-турецкого сотрудничества. В числе приоритетов — взаимодействие в сфере энергетики, включая поставки российского природного газа и создание в Турции регионального газового хаба”, — сообщили в кремле.

В предыдущем разговоре, состоявшемся 5 января, лидеры также подчеркнули значение реализации совместных энергетических проектов. Тогда Эрдоган отметил, что Турция в ближайшее время завершит подготовку дорожной карты газового хаба.

“Лидеры обсудили реализацию зерновой сделки. “Рассмотрен ход реализации пакетных стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из россии”, — сообщила пресс-служба кремля.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры со своими коллегами из Украины и россии, Владимиром Зеленским и владимиром путиным. Главной темой разговоров станет открытие гуманитарного коридора для ранены.