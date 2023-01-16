путін обговорив з Ердоганом російсько-український обмін полоненими
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. російський диктатор володимир путін і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели телефонну розмову, обговоривши питання російсько-українського обміну полоненими, зокрема пораненими. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на пресслужбу кремля, передає УНН.
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“Продовжено обмін думками щодо ситуації навколо України. Зокрема, за ініціативою турецької сторони і з урахуванням нещодавніх контактів в Анкарі уповноважених росії і України з прав людини порушили питання про обмін полоненими, у першу чергу пораненими”, - зазначається в повідомленні.
Деталі
Також стверджується, що путін і Ердоган розглянули питання нормалізації відносин між Анкарою і Дамаском.
Крім того, лідери наголосили на практичній значущості спільної роботи росії, Туреччини і Ірану в рамках “астанинського процесу” сприяння сирійському врегулюванню.
Також повідомляють, що путін і Ердоган обговорили нібито серед пріоритетних питань співробітництво країн у енергетиці.
“З обох сторін підтверджено налаштованість на подальший комплексний розвиток російсько-турецького співробітництва. Серед пріоритетів — взаємодія в сфері енергетики, включно з постачанням російського природного газу і створенням у Туреччині регіонального газового хаба”, — повідомили в кремлі.
У попередній розмові, що відбулася 5 січня, лідери також наголосили на значенні реалізації спільних енергетичних проєктів. Тоді Ердоган зазначив, що Туреччина в найближчим часом завершить підготовку дорожньої карти газового хаба.
“Лідери обговорили реалізацію зернової угоди. “Розглянуто хід реалізації пакетних стамбульських домовленостей від 22 липня 2022 року щодо вивозу українського зерна з чорноморських портів і розблокування поставок продовольства та добрив з росії”, — повідомила пресслужба кремля.
Доповнення
Раніше повідомлялосящо Реджеп Таїп Ердоган планує провести телефонні переговори з своїми колегами з України і росії, Володимиром Зеленським і володимиром путіним. Головною темою розмов стане відкриття гуманітарного коридору для поранених.