Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с путиным и Зеленским: детали

Детали

Как сообщил главный омбудсмен Шереф Малкоч, лидеры стран обсудят открытие гуманитарного коридора между россией и Украиной для раненых в результате боевых действий в Турцию.

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"Мы хотим приложить усилия, чтобы открыть гуманитарный коридор. Я сделал предложение нашему президенту. Он приветствовал это. Они начали необходимую работу под руководством нашего президента", - сказал он.

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец встретился 11 января с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках визита в Анкару. Они обсудили возвращение в Украину тяжелораненых военных, гражданских граждан, которые были незаконно задержаны оккупантами.