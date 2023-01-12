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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с путиным и Зеленским: детали

Киев • УНН

 • 435140 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует 13-14 января провести телефонные переговоры со своими коллегами из Украины и россии, Владимиром Зеленским и владимиром путиным. Главной темой разговоров станет открытие гуманитарного коридора для раненых, пишет УНН со ссылкой на aHBR.

Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с путиным и Зеленским: детали

Детали

Как сообщил главный омбудсмен Шереф Малкоч, лидеры стран обсудят открытие гуманитарного коридора между россией и Украиной для раненых в результате боевых действий в Турцию.

Цитата

"Мы хотим приложить усилия, чтобы открыть гуманитарный коридор. Я сделал предложение нашему президенту. Он приветствовал это. Они начали необходимую работу под руководством нашего президента", - сказал он.

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец встретился 11 января с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках визита в Анкару. Они обсудили возвращение в Украину тяжелораненых военных, гражданских граждан, которые были незаконно задержаны оккупантами.

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