Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с путиным и Зеленским: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует 13-14 января провести телефонные переговоры со своими коллегами из Украины и россии, Владимиром Зеленским и владимиром путиным. Главной темой разговоров станет открытие гуманитарного коридора для раненых, пишет УНН со ссылкой на aHBR.
Детали
Как сообщил главный омбудсмен Шереф Малкоч, лидеры стран обсудят открытие гуманитарного коридора между россией и Украиной для раненых в результате боевых действий в Турцию.
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"Мы хотим приложить усилия, чтобы открыть гуманитарный коридор. Я сделал предложение нашему президенту. Он приветствовал это. Они начали необходимую работу под руководством нашего президента", - сказал он.
Напомним
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец встретился 11 января с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках визита в Анкару. Они обсудили возвращение в Украину тяжелораненых военных, гражданских граждан, которые были незаконно задержаны оккупантами.