Омбудсмен зустрівся з президентом Туреччини: обговорили повернення в Україну важкопоранених, політв'язнів, цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у рамках візиту до Анкари. Вони обговорили повернення в Україну важкопоранених військових, цивільних громадян, яких було незаконно затримано окупантами. Про це інформує УНН, посилаючись на Telegram омбудсмена.
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"Подякував Президенту Ердогану та всьому народу Туреччини за незмінну позицію щодо збройної агресії росії проти України, всебічну підтримку та допомогу", - написав Лубінець.
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Під час зустрічі з Ердоганом вони обговорили питання щодо свободи політв'язнів "бранців кремля", які були свавільно затримані та ув’язненні росією за начебто "кримінальні злочини на території Криму", а також повернення додому українських важкопоранених військовослужбовці, які наразі знаходяться на території країни-агресора.
Крім цього, обговорили повернення цивільних громадян України, які відбувають великі тюремні терміни з 2014 року на території РФ та на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та тих, яких було незаконно затримано, і яких утримують у росії від 24 лютого 2022 року.
Також Лубінець та Ердоган звернули увагу на важливості знайти юридичний механізм, який допоможе повернути додому всіх цивільних заручників, які знаходяться у російських тюрмах.
Нагадаємо
Уповноважені з прав людини України Дмитро Лубінець та рф тетяна москалькова зустрілися в Туреччині 11 січня та домовилися про обмін 40 полонених.