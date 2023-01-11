Омбудсмен встретился с президентом Турции: обсудили возвращение в Украину тяжелораненых, политзаключенных, гражданских

Цитата

"Поблагодарил Президента Эрдогана и весь народ Турции за неизменную позицию относительно вооруженной агрессии России против Украины, всестороннюю поддержку и помощь", - написал Лубинец.

Детали

Во время встречи с Эрдоганом они обсудили вопрос о свободе политзаключенных "пленников кремля", которые были произвольно задержаны и заключении россией за якобы "уголовные преступления на территории Крыма", а также возвращение домой украинских тяжелораненых военнослужащих, которые сейчас находятся на территории страны-агрессора.

Кроме этого, обсудили возвращение гражданских граждан Украины, которые отбывают большие тюремные сроки с 2014 года на территории рф и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и тех, которые были незаконно задержаны, и которых удерживают в россии с 24 февраля 2022 года.

Также Лубинец и Эрдоган обратили внимание на важность найти юридический механизм, который поможет вернуть домой всех гражданских заложников, которые находятся в российских тюрьмах.

Напомним

Уполномоченные по правам человека Украины Дмитрий Лубинец и рф тетяна москалькова встретились в Турции 11 января и договорились об обмене 40 пленных.