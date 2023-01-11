Омбудсмен встретился с президентом Турции: обсудили возвращение в Украину тяжелораненых, политзаключенных, гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках визита в Анкару. Они обсудили возвращение в Украину тяжелораненых военных, гражданских граждан, которые были незаконно задержаны оккупантами. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Telegram омбудсмена.
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"Поблагодарил Президента Эрдогана и весь народ Турции за неизменную позицию относительно вооруженной агрессии России против Украины, всестороннюю поддержку и помощь", - написал Лубинец.
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Во время встречи с Эрдоганом они обсудили вопрос о свободе политзаключенных "пленников кремля", которые были произвольно задержаны и заключении россией за якобы "уголовные преступления на территории Крыма", а также возвращение домой украинских тяжелораненых военнослужащих, которые сейчас находятся на территории страны-агрессора.
Кроме этого, обсудили возвращение гражданских граждан Украины, которые отбывают большие тюремные сроки с 2014 года на территории рф и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и тех, которые были незаконно задержаны, и которых удерживают в россии с 24 февраля 2022 года.
Также Лубинец и Эрдоган обратили внимание на важность найти юридический механизм, который поможет вернуть домой всех гражданских заложников, которые находятся в российских тюрьмах.
Напомним
Уполномоченные по правам человека Украины Дмитрий Лубинец и рф тетяна москалькова встретились в Турции 11 января и договорились об обмене 40 пленных.